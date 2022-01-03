Анкара, , 21:26 — REGNUM Правительство Турции представит на рассмотрение парламента страны законопроект, предусматривающий поддержку министерством казначейства и финансов турецкой лиры и снижение корпоративного налога на один пункт. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания правительства страны.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

По его словам, власти Турции намерены снова снизить уровень инфляции до однозначных показателей, а также полны решимости «сломать ей хребет».

Эрдоган добавил, что специальные меры направленные на то, чтобы доходы жителей Турции не упали под давлением инфляции, уже приняты правительством страны.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря лидер главной оппозиционной Народной Республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что правительство Турции должно ввести 6-месячный запрет на увольнение после повышения размера минимальной зарплаты.