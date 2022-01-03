Лондон, , 21:18 — REGNUM Сегодня, 3 января 2022 года, на официальном сайте лондонского «Челси» объявили, что клуб продлил соглашение с 37-летним бразильским центральным защитником Тиагу Силвой. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Тиагу Силва принял участие в 22-х матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне бразилец в составе лондонской команды стал победителем Лиги чемпионов УЕФА 2020/21.

Тиагу Силва выступает за «Челси» с 28 августа 2020 года после ухода из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что переговоры руководства «Челси» с защитником Антонио Рюдигером зашли в тупик из-за высоких требований футболиста по зарплате.