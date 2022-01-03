Нью-Йорк, США, 3 января, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала детей экс-президента США Дональда Трампа Иванку и Дональда-младшего для дачи показаний в рамках расследования дела о возможном мошенничестве. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Отмечается, что повестки были вручены ещё 1 декабря 2021 года. Генпрокурор рассчитывает получить показания в рамках расследования о том, что компания Трампа Trump Organization могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций.

Еще один сын Трампа Эрик был допрошен по данному делу осенью 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2020 года дочь экс-главы государства Иванка Трамп была допрошена по делу о возможном нецелевом расходовании средств, собранных для инаугурации президента США в рамках выборов 2016 года. Она заявила, что это расследование является «политически мотивированной демонстрацией мести».