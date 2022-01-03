Краснодар, 3 января, 2022, 21:10 — ИА Регнум. 28-летний универсальный защитник бразильского клуба «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо дал согласие на переход в «Краснодар», выступающий в Тинькофф Российской Премьер-лиге. Об этом сообщило издание Torcedores.com.

ФК «Краснодар»

Ранее сообщалось, что «Атлетико Минейро» получило от «Краснодара» трансферное предложение по Алонсо в размере 8 миллионов евро. В российском клубе Хуниор Алонсо будет получать два миллиона евро за сезон по трехлетнему контракту.

В завершившемся сезоне бразильской Серии А 2021 Хуниор Алонсо сыграл лишь в 22-х турах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом. В составе «Атлетико Минейро» парагваец стал победителем Серии А. Клуб из Белу-Оризонти, одержав 26 побед и набрав 84 очка, занял чистое первое место в турнирной таблице лиги.