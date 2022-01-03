Бергамо, Италия, , 21:05 — REGNUM 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук является главной трансферной целью «Дженоа» на зимнее трансферное окно. В подписании Миранчука заинтересован главный тренер генуэзского клуба Андрей Шевченко.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова отпустить Алексея Миранчука, если поступит предложение в размере 12 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 11 миллионов евро.

На счету Алексея Миранчука один забитых мяч и две результативные передачи в двенадцати матчах за клуб из Бергамо в текущем сезоне во всех турнирах. В прошлом сезоне итальянской Серии А Миранчук набрал 5 (4+1) очков по системе гол+пас в 25 турах.