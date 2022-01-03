Венеция, Италия, , 20:56 — REGNUM Сегодня, 3 января, итальянский футбольный клуб «Венеция» объявил о трансфере 22-летнего французского атакующего полузащитника Микаэля Кюизанса. «Венеция» заплатила мюнхенской «Баварии» 4,5 миллиона евро за контракт футболиста.

ЦСКА

Ранее сообщалось, что московскому ЦСКА также удалось договориться с «Баварией» на предмет трансфера Кюизанса. Однако сам футболист принял решение продолжить карьеру в чемпионате Италии.

В текущем сезоне Микаэль Кюизанс принял участие в двух матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей в поединке с «Бремером СВ».