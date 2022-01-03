Во Франции умер второй из братьев-близнецов Богдановых
Париж, 3 января, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Во Франции скончался шоумен Игорь Богданов. Он умер через шесть дней после того, как из жизни ушел его брат-близнец Григорий, сообщает 3 января AFP.
Марина Каширская ИА REGNUM
Свечи
«В мире и любви, в окружении детей и семьи, ушел по направлению к свету в понедельник, 3 января 2022 года», — говорится в сообщение.
Более подробной информации не сообщается.
В конце декабря СМИ сообщали о кончине Григория, также известного во Франции шоумена. Он умер от осложнений, вызванных COVID-19.