Париж, 3 января, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Во Франции скончался шоумен Игорь Богданов. Он умер через шесть дней после того, как из жизни ушел его брат-близнец Григорий, сообщает 3 января AFP.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

«В мире и любви, в окружении детей и семьи, ушел по направлению к свету в понедельник, 3 января 2022 года», — говорится в сообщение.

Более подробной информации не сообщается.

В конце декабря СМИ сообщали о кончине Григория, также известного во Франции шоумена. Он умер от осложнений, вызванных COVID-19.