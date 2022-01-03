Киев, 3 января, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Итальянские сотрудники правоохранительных органов задержали по запросу России главного режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета Евгения Лавренчука в Неаполе 17 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко интернет-изданию hromadske.

Полиция Италии

По его словам, консульскую помощь Лавренчуку предоставляет генеральное консульство Украины в Неаполе.

Гражданину Украину, который содержится под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса, предоставили услуги адвоката, добавил он.

Отмечается, что консулы и адвокат задержанного, которые пытаются узнать причины его задержания, взаимодействуют с итальянскими правоохранителями.