Барселона, Испания, 3 января, 2022, 20:52 — ИА Регнум. 24-летний французский фланговый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле недоволен, что каталонский клуб подписал вингера сборной Испании Феррана Торреса. Об этом 3 января сообщило испанское издание Sport.es.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

Сообщается, что Дембеле и его агенты разочарованы данным переходом, так как, по их мнению, он показывает, что руководство «сине-гранатовых» не ценит французского футболиста. Сам Дембеле считает, что «Барселона» предлагает ему продлить контракт лишь для того, чтобы не потерять его бесплатно и продать следующим летом.

Ферран Торрес перешел в «Барселону» 1 января 2022 года из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро. Соглашение испанца с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2027 года.