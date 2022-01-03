Мюнхен, Германия, 3 января, 2022, 20:48 — ИА Регнум. 3 января на официальном сайте мюнхенской «Баварии» объявили, что два игрока основной команды Лукас Эрнандес и Танги Ньянзу Куасси сдали положительные тесты на коронавирус, у Дайо Упамекано и Лероя Сане — сомнительные.

ФК Бавария Мюнхен

Ранее сообщалось, что в мюнхенском клубе также заболели голкипер Мануэль Нойер, защитник Омар Ричардс, полузащитник Корентен Толиссо, а также нападающий Кингсли Коман.

В ближайшем матче «Бавария» сыграет с менхенгладбахской «Боруссией». Матч 18-го тура немецкой Бундеслиги состоится 7 января в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

В текущем сезоне защитник Люка Эрнандес принял участие в девятнадцати матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых получил пять желтых карточек. За мюнхенский клуб Эрнандес выступает с 1 июля 2019 года после перехода из мадридского «Атлетико» за 80 миллионов евро.