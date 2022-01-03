Минск, , 20:36 — REGNUM Закон о бюджете Белоруссии на 2022 год подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщили 3 января в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко Управление информационной политики администрации губернатора Новгородской области

«Лукашенко подписал закон «О республиканском бюджете на 2022 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе положений программных документов по социально-экономическому развитию Белоруссии с учетом складывающейся экономической ситуации разработаны бюджет страны и расчетные показатели по бюджетам областей и Минска на 2022 год.

Так, доходы бюджета Белоруссии в текущем году прогнозируются в сумме Br27,8 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заслушивания доклада председателя Минского облисполкома Александра Турчина заявил, что населенные пункты, которые находятся около Минска, необходимо развивать, так как белорусскую столицу нельзя перенаселять.