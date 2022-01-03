Рига, 3 января, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие столицы Латвии Rigas namu parvaldnieks (RNP) приступило к ликвидации незаконных и неактивных кабельных сетей электронной связи в жилых домах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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Отмечается, что делается это без каких-либо предупреждений, поэтому не исключено, что части жильцов таких домов придется столкнуться с неприятной ситуацией, когда у них может исчезнуть доступ к электричеству.

Свою решительность в муниципальном учреждении объяснили тем, что ранее RNP неоднократно пыталось договориться с владельцами электронных средств связи об упорядочивании расположенной в жилых домах инфраструктуры, но соглашения достичь не удалось. Целью является также повышение уровня безопасности в многоквартирных домах, которые обслуживает RNP, поэтому будут обследоваться подъезды, чердаки и крыши таких домов.

Действия муниципалов также получили поддержку Государственной пожарно-спасательной службы, которая признала необходимость демонтировать несоответствующую кабельную инфраструктуру в жилых домах.

Как указывает RNP, часто сети электронной связи размещаются не в соответствии с утвержденными техническими правилами, например, в вентиляционных шахтах и дымоходах.

RNP является крупнейшим в Латвии предприятием по обслуживанию жилых домов. Компания обслуживает около 4 000 домов, в которых проживает почти 160 000 собственников квартир.