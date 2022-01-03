Париж, , 20:33 — REGNUM Сегодня, 3 января, в Ванне на стадионе «Стад де ла Рабин» футбольный клуб «Ванн» из Национального чемпионата 2 в матче 1/16 финала Кубка Франции сезона 2021/22 сыграет с «Пари Сен-Жерменом». Стартовый свисток прозвучит в 23:10 по московскому времени.

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Эта встреча с «Пари Сен-Жерменом» станет для «Ванна» первой в истории. Футбольный клуб «Ванн» никогда не выступал в высшем дивизионе и лучшим достижением клуба в истории является выход в финал Кубка французской лиги в 2009 году.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» в зимнее трансферное окно может покинуть аргентинский форвард Мауро Икарди. «Ювентус» намерен взять футболиста в аренду с правом выкупа за 35 миллионов евро.