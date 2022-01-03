Махачкала, , 20:32 — REGNUM В Махачкале убили учредителя строительной компании «Гранит» Мурадхана Ризаева, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в предпринимателя выстрелили в момент, когда он выходил из дома на улице Речная. Злоумышленник произвел три выстрела. Ризаев скончался на месте.

Подозреваемого в убийстве установили и задержали.

Отмечается, что бизнесмен обвинялся в хищении из бюджета Дагестана 576 млн рублей и легализации похищенного на сумму 4,7 млн рублей при реализации программы переселения аварийного жилья в 2016—2017 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане задержан местный житель, который подозревается в убийстве известной в регионе гадалки. Мужчина сознался в совершении преступления и назвал причину, из-за которой ему пришлось это сделать. По словам задержанного, гадалка якобы вселила в него джиннов.

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