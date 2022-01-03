Киев, 3 января, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Из России уехал журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк. Об этом он сам сообщил в интервью интернет-изданию Hromadske.

15minut.org Роман Цимбалюк

«Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности… — сказал журналист. — Они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова».

Цимбалюк добавил, что никогда не собирался оставаться в Москве, хотя и прожил в городе 13 лет.

Ранее источник телеканала RT сообщил, что в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти вызвали Цимбалюка. Позднее адвокат украинского журналиста заявил, что прокуратура отозвала вызов.