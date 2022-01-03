Вашингтон, 3 января, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Экстрадированный из Швейцарии в Соединенные Штаты российский бизнесмен Владислав Клюшин якобы имел доступ к документам и информации о вмешательстве в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США — Россия

Отмечается, что Клюшин имел также доступ к данным о секретных операциях Главного управления Генштаба ВС России за рубежом и к документам, относящимся ко взлому серверов Демпартии США на выборах 2016 года.

Эти документы, пишет агентство, якобы подтверждают, что взломом руководили люди, которые были связаны с российской военной разведкой, которую американские компании по кибербезопасности назвали «Fancy Bear».

По словам источника, эти данные данные впервые могут предоставить детальные доказательства предполагаемых попыток Москвы повлиять на выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США ранее закрыли доступ российской стороне к двум жилым комплексам, которые являются дипломатической собственностью РФ, так называемым загородным «дачам». Это произошло в рамках антироссийских санкций, когда США обвинили Москву во «вмешательстве в выборы» и «давлении на американских дипломатов».

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