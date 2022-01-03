* запрещённая в России организация

Кабул, , 19:42 — REGNUM Источники «8 Собх» сообщают о столкновениях между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и туркменскими войсками в уезде Хамьябпровинции Джаузджан.

Хилал Балхи, исполняющий обязанности главы управления информации и культуры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Джузджан, заявил в понедельник, 3 января, что туркменские пограничники убили одного мирного жителя и избили еще одного.

По его словам, силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулись с туркменскими пограничниками, когда подошли к границе уезда Хамьяб, чтобы проверить ситуацию с безопасностью.

Балхи заявил, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли ответный огонь по туркменским пограничникам.

Подробности инцидента пока неясны, о жертвах не сообщается.

Однако глава управления информации и культуры Джаузджана заявил, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не понесли потерь в результате столкновения.

Ранее силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулись с иранскими и пакистанскими войсками из-за пограничных споров.