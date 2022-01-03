Кабул, 3 января 2022, 19:42 — REGNUM Источники «8 Собх» сообщают о столкновениях между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и туркменскими войсками в уезде Хамьябпровинции Джаузджан.
Хилал Балхи, исполняющий обязанности главы управления информации и культуры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Джузджан, заявил в понедельник, 3 января, что туркменские пограничники убили одного мирного жителя и избили еще одного.
По его словам, силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулись с туркменскими пограничниками, когда подошли к границе уезда Хамьяб, чтобы проверить ситуацию с безопасностью.
Балхи заявил, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли ответный огонь по туркменским пограничникам.
Подробности инцидента пока неясны, о жертвах не сообщается.
Однако глава управления информации и культуры Джаузджана заявил, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не понесли потерь в результате столкновения.
Ранее силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулись с иранскими и пакистанскими войсками из-за пограничных споров.