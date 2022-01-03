Нью-Дели, , 19:35 — REGNUM 44 маоистских повстанца, действовавших в лесной зоне штата Чхаттисгарх, сдались индийской полиции, сообщает Asian News International.

Церемония сдачи бывших партизан прошла в округе Сукма. Среди маоистов, сложивших оружие — 9 женщин. В честь данного события власти организовали торжественный обед, пишет ИА Красная Весна.

Для маоистских повстанцев в Индии действует система реабилитации. В случае сдачи властям они могут рассчитывать на отказ от уголовного преследования и возможность обучения какой-либо профессии.