Тегеран, 3 января 2022, 19:34 — REGNUM Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и экс-глава Госдепа Майк Помпео должны предстать перед судом за убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом 3 января заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.
Он добавил, что Сулеймани посвятил свою жизнь «изгнанию сил зла из региона, он был великим полководцем и оставил после себя школу сопротивления врагам».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что сегодня терроризм стал распространенным явлением в мире, отметив, что убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани на территории Ирака является вопиющим примером террористической акции.
Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате удара американского беспилотника во время деловой поездки в аэропорт Багдада на встречу со своими союзниками.
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