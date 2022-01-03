Тегеран, 3 января, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и экс-глава Госдепа Майк Помпео должны предстать перед судом за убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом 3 января заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Hossein Razaqnejad Ибрахим Раиси

«Экс-президент США Дональд Трамп и бывший руководитель госдепартамента Майкл Помпео должны предстать перед судом и ответить за совершенное преступление. Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа», — сказал он на митинге в Тегеране, посвященном второй годовщине убийства Сулеймани.

Он добавил, что Сулеймани посвятил свою жизнь «изгнанию сил зла из региона, он был великим полководцем и оставил после себя школу сопротивления врагам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что сегодня терроризм стал распространенным явлением в мире, отметив, что убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани на территории Ирака является вопиющим примером террористической акции.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате удара американского беспилотника во время деловой поездки в аэропорт Багдада на встречу со своими союзниками.

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