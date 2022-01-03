Киев, 3 января, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Принимать Украину в Североатлантический альянс пока никто не собирается. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире программы «Украина с Тиграном Мартиросяном».

Zagittya.com.ua Вадим Рабинович

«Своей тупой убежденностью мы [власти Украины] запугали всех, но в НАТО нас по-прежнему никто не берет, — сказал политик. — Есть официальное заявление представителей Североатлантического договора, в котором сказано, что в ближайшие 10 лет Украину в альянсе не ждут».

При этом он добавил, что в Киеве никак не могут успокоиться, поэтому и «вписывают в своей конституции интеграцию в НАТО».

Как передавало ИА REGNUM, 3 января глава США Джозеф Байден провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.