Гавана, , 19:23 — REGNUM За 2021 год уровень младенческой смертности на Кубе составил 7,6 погибших на 1000 рождений. Об этом заявил глава минздрава страны Хосе Анхель Портал Миранда, передает Prensa Latina.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в последние годы на острове этот параметр оставался ниже 5 погибших на 1000, и, несмотря на усилия медперсонала, во время пандемии COVID-19, результаты оказались хуже, пишет ИА Красная Весна.

Основные причины смерти связаны с преждевременными родами и низкой массой тела при рождении.