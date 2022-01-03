3 января 2022 | Время чтения 11 мин

Анатолий Кошкин, , 20:22 — REGNUM То, что российское руководство в последнее время усилило мероприятия по обеспечению безопасности своих дальневосточных земель, с нескрываемой тревогой воспринимается нашими восточными соседями на Японских островах. Вот только японские политики и политологи, смещая акценты и сознательно путая причины и следствия, объясняют это «возрастанием агрессивности русского медведя» («Никкэй Азия») и по аналогии с сексуальными домогательствами «военным харассментом» («Сюкан гэндай») в отношении чуть ли не «девственной», в плане возрождения в качестве военной державы, Японии. Уводя при этом внимание японского читателя от того факта, что занятое внутренними проблемами страны российское руководство вынуждено вкладывать отнюдь не лишние средства в защиту своих восточных рубежей вовсе не для «захвата» Японских островов (с освоением своих бы справиться), а для острастки объявивших Россию врагом США и ее военного союзника Японии. Которые все теснее окружают нашу страну военными базами и новыми блоками вроде сколачиваемого против РФ и КНР «восточного НАТО». О недопустимости чего российское правительство недавно вновь со всей строгостью заявило в виде дипломатической ноты, направленной официальному Токио через японское посольство в Москве с вызовом его высокопоставленного представителя «на ковер» в МИД РФ.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Автором статьи на тему российского «харассмента» в популярном японском еженедельнике «Сюкан гэндай» на сей раз выступил не берущийся за любую тему безответственный журналист или получивший редакционное задание политолог, а целый генерал-майор, посвятивший жизнь службе в разведке японских военно-воздушных сил, Эйдзи Судзуки.

Со свойственной военным четкостью генерал перечисляет примеры изобретенного им «военного домогательства»: «С начала декабря нынешнего года российская армия упорно осуществляет «военный харассмент» Японии. После совместного российско-китайского патрулирования окружающих Японию вод в октябре, военное присутствие России и Китая в акватории Северо-Восточной Азии становится практически постоянным.

14 декабря российский военный самолет радиоэлектронной разведки (Ил-20) совершил разведывательный полет из Охотского моря вокруг Японии до Тихого океана. На следующий день, 15 декабря, девять самолетов (восемь моделей неизвестны), в том числе тот же самолет (Ил-20), пролетели над четырьмя северными островами (южными Курилами? — А.К.) со стороны Японского моря через Охотское море и направились в сторону Японии вокруг Хоккайдо. В ответ ВВС сил самообороны Японии подняли в воздух истребители-перехватчики.

Самолёт Ил-20 Kirill Naumenko

15 декабря Минобороны России объявило, что эсминец «Маршал Шапошников» (DD-543, водоизмещение 8500 тонн) Тихоокеанского флота России провел в море учения по пуску противолодочных ракет. В то же время российское правительство проинформировало Японию, что «после 16 декабря Россия проведет учения по артиллерийско-ракетной стрельбе в водах к юго-востоку от острова Кунашир на северных островах».

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» U.S. Navy

23 ноября на северных островах проводились военные учения, в том числе с использованием высокоэффективной ракеты земля-воздух «С300В4». Каждый раз, когда в регионе проводятся подобные учения, Япония заявляет протесты правительству России, но никаких признаков того, что эти учения будут прекращены, нет. Напротив, таких «военных харассментов» в море и в воздушном пространстве вокруг Японии в последнее время становится все больше».

«Почему в последнее время Россия настойчиво повторяет подобные действия?» — задается вопросом японский генерал. И отвечает, что это-де связано с тем, что «президент Украины Зеленский при поддержке стран НАТО стремится уничтожить пророссийских боевиков с целью возвращения региона в Украину». Тут интуиция и знание предмета не подводят разведчика — он признает, что не Путин изготовился «захватить Украину», а Зеленский с НАТО планируют вооруженным путем «очистить» Донбасс от не желающего жить под нацистской властью населения ДНР и ЛНР. А Путин лишь предупреждает, что этого не допустит.

О решимости российского руководства защищать русских на Донбассе разведчик пишет: «Независимо от того, насколько сильно США и другие страны станут ужесточать санкции против России, с российской стороны вряд ли можно ожидать серьезных компромиссов. Мы должны ясно понимать, что эта концентрация российских войск на границе с Украиной — не пустая угроза. Кроме того, готовность российской армии к войне не ограничивается Европой, она также подразумевает усиление боевой готовности и на Дальнем Востоке, который также находится в пределах России, что делает обстановку вблизи российской границы, в том числе вокруг Японии, весьма напряженной…»

Но генерал не был бы генералом, если бы не призвал в складывающейся обстановке действовать «острием против острия». Он сообщает об японо-американском «харассменте» в отношении России: «Армия США и японские силы самообороны не собираются молчаливо игнорировать такие «харассменты» России. 9 декабря стратегический бомбардировщик ВВС США (B-52) совершил полет над Японским морем. На этот раз вместе с семью истребителями ВВС США (F-35A) и 16 истребителями F-15 и F-2 (по четыре машины с каждой из четырех японских авиабаз Титосэ, Комацу, Хякури и Цуйки). Этот полет стратегического бомбардировщика ВВС США к Японскому и Восточно-Китайскому морям, который осуществлялся в рамках военной деятельности вооруженных сил США, чтобы продемонстрировать американское присутствие России, Китаю и Северной Корее, получил название «Операция свободы навигации». Кроме того, с 4 по 17 декабря сухопутные силы самообороны провели крупнейшие военные учения «Решительный дракон — 21» совместно с корпусом морской пехоты США, в основном на полигонах на острове Хоккайдо». Именно против этих открыто нацеленных против нашей страны военных маневров протестовало правительство РФ в ноте правительству Японии. Кстати, следовало бы аналогичную ноту с соответствующими предупреждениями об ответных действиях направить и в Вашингтон.

Стратегический бомбардировщик B-52 U.S. Air Force

«Даже если в мире произойдет какой-то военный конфликт — где бы и когда бы он не начался — для нашей страны это уже не будет неожиданным. Будь то Украина, или Тайвань, или Северная Корея, или Иран. Искры возможного военного пожара есть везде. Принимая во внимание, что Третья мировая война больше не является миром научной фантастики, перед Японией стоит острая необходимость пересмотреть «стратегию национальной безопасности» и сформулировать новую «стратегию национальной обороны» страны», — резюмирует, хотя и отставной, но сохраняющий, судя по публикации, влияние генерал.

Как свидетельствуют отклики японских читателей на статью Судзуки, за небольшим исключением, большинство из них его поддержало и потребовало занять против нашей страны решительную позицию, не останавливаясь перед вооруженной конфронтацией. Звучат призывы «планировать операции по десантированию на четырех северных островах (Курилах. — А.К.), Сахалине и в Приморском крае»…

Ниже приводятся эти отклики в переводе ИноСМИ:

edu: Дипломатия по отношению к России не может быть дипломатией без силы. Японии также следует перестать полагаться на Соединенные Штаты, укреплять свою военно-морскую и военно-воздушную мощь и заниматься разработкой современных ракет. В то же время необходимо ужесточить экономические санкции, чтобы ослабить экономику России.

ARM: С Россией не нужно вести диалог, хотя бы в смысле ее «прижигания», и ее нужно подвергать давлению путем обозначения возможных операций по возвращению четырех северных островов, пусть даже эти намерения и будут ложными.

Нужно, чтобы Украина побыстрее вступила в НАТО. Именно это вонзит нож в горло России и заставит ее замолчать.

kam: Не потому ли все это происходит, что Россия опасается, что если она вторгнется на Украину, то США и Япония атакую ее с востока?

Даже если Япония и Соединенные Штаты не имеют такого намерения, Россия, судя по всему, так думает, исходя из своего образа действий.

Таким образом, совместные учения с американскими военными на Хоккайдо будут весьма эффективными с точки зрения того, чтобы заставить Россию даже не думать о вторжении на Украину.

fi_: Украина — благожелательно настроенное по отношению к Японии государство. Япония тоже должна помогать Украине. Нечего и говорить о необходимости усиления сдерживающего потенциала нашей обороны. Военные расходы в размере 1,1% ВВП слишком малы.

На карту поставлена жизнь сил японских сил самообороны. Мы должны развернуть у себя достаточное количество современного вооружения, необходимого для нации.

hlo: Я считаю, что необходимо отрабатывать операции не только «встречной» высадки наших войск на островах Сэнкаку, но и планировать операции по десантированию на четырех северных островах (Курилах. — А.К.), Сахалине и в Приморском крае. Кроме того, в дипломатии, нужно полностью исключить экономическую поддержку России. Лучше эти деньги выбросить в сточную канаву. А иначе такая их трата — это как самому затягивать себе петлю на шее. Если уж говорить о расходовании наших государственных средств, то нужно тратить их на совершенствование военной техники или активизацию тайных операций внутри России. Россия — это страна, которой всегда нужно опасаться. Никакой дружбы с ней нет.

jin: Японское правительство должно сказать Китаю, что поскольку ситуация вокруг России и Украины нестабильна, то мы «возможно, откажемся от участия в Олимпийских играх в Пекине!»

Это не наш каприз! Этим мы должны бросить Си Цзиньпину и Путину сигнал, чтобы заставить их задуматься! При этом, конечно нужно уметь держать дипломатическое лицо и уметь добиваться компромиссов. Удачи вам, премьер-министр Кисида.

Фумио Кисида State.gov

fga: У России есть только природные ресурсы и военная мощь. Несмотря на то, что страна большая, но в таких местах, как Сибирь, развивается она слабо. В текущей внутренней ситуации российская экономика будет все больше хиреть без зарубежных инвестиций, и вероятно, скоро на фоне даже азиатских стран превратится в развивающуюся экономику. Россия просто остается военной силой. Как большая Северная Корея. Если свободные страны будут осторожны, чтобы просто не допустить войны, Россия снова рухнет сама.

gin: «Большая семерка» должна объединить вокруг себя как можно больше стран. Она должна по возможности разорвать экономические связи с Китаем и Россией и отключить онлайн-сеть с ними.

Если экономическая мощь Китая и России уменьшится, оставшиеся малые страны окажутся на нашей стороне. Чем больше Китай и Россия остаются предоставленными сами себе, тем хуже это для демократии. В результате у нас останется только два выбора: или война или капитуляция.

zeo: Я хотел бы, чтобы Япония, как и любая нормальная страна, воспользовалась выгодами, которые нам предоставляет украинская революция и отобрала северные территории пусть даже и военной силой.

Если Россия отправит войска на Украину в западной части страны, то она не сможет защитить самые восточные острова своей нелепо большой территории. Вот тогда Япония и сможет оказать «встречное» давление на Россию.

yam: Россия хочет вернуться в советскую эпоху? Отправляет войска в Украину. Окружает Японию вместе с китайской армией.

Так хочет ли она установления у себя демократии или нет?

eak: Японии нет большого смысла иметь дело с Украиной, у которой рейтинг в НАТО серьезно упал. Хотя с Китаем у России дела якобы идут хорошо, россияне осторожно подходят к ним из-за большой разницы в экономическом потенциале.

Япония стоит перед сложным выбором

mat: Украина — это «задний двор» России. Если Мексика собралась бы войти в сферу влияния Китая, Соединенные Штаты сделали бы все, что в их силах, чтобы предотвратить это. Мы находимся во власти принципа баланса сил великих держав мира. Я не думаю, что нам следует винить только Россию. Я думаю, что и со стороны НАТО тоже есть большие проблемы. Я считаю, что расширение НАТО следует остановить. Японии следует сосредоточиться на том, чтобы внести свой вклад в дело мира, продвигая диалог с Россией и выстраивая с ней доверительные отношения. Бывший премьер-министр Абэ много раз встречался и настойчиво обсуждал с Путиным двусторонние отношения, и я думаю, что нынешний премьер-министр должен продолжить эту линию. Я считаю, что НАТО следует проявить сдержанность в создавшейся ситуации. Так же, как Соединенные Штаты нервничают по поводу Центральной Америки и Карибского бассейна, Россия тоже нервничает по поводу своего окружения.

Синдзо Абэ и Владимир Путин Kremlin.ru

Hip: Неологизм автора «военный харассмент» какой-то бессмысленный. Военная активность сильно отличается от каких-то «домогательств».