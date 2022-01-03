Пекин, , 19:12 — REGNUM Превышение спроса на карбонат лития (используется для производства аккумуляторов) над предложением спрогнозировали аналитики S&P Global Market Intelligence (США), пишет 3 января Electronics Weekly.

Сейчас тонна лития стоит в Китае $41 тыс. Всего за год стоимость выросла в 5 раз. Другой важнейший компонент — кобальт — вырос за год вдвое ($70 тыс. за 1 тонну). Цена на никель при этом поднялась за год на 15% (до $20 тыс. за 1 тонну), пишет ИА Красная Весна.

Несмотря на бурный рост цен на сырье, китайские производители аккумуляторов смогли сдержать рост цен на продукцию за счет постоянного увеличения тиража и для увеличения своей рыночной доли. Спрос на аккумуляторы при этом постоянно растет из-за роста рынка электромобилей.

По данным прогноза, в 2022 г. спрос на карбонат лития достигнет объема в 641 тыс. тонн, а предложение останется на уровне 636 тыс. тонн. В данных условиях цены на аккумуляторы могут пойти вверх.