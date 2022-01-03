Белград, , 18:57 — REGNUM Акции протеста против добычи лития в Сербии прошли на западе страны, сообщает 3 января N1.

Ассоциация экологических организаций заблокировала часть дорог после того, как президент страны Александр Вучич заявил, что проект компании «Rio Tinto» по добыче лития не может быть свернут, т.к. страна потеряет около 1 млрд евро, передает ИА Красная Весна.

Протестующие сделали блокпосты на дорогах в Сабаце, Нови-Саде, Белграде.

С конца ноября по всей Сербии проходили экологические акции протеста, где представители оппозиции и экологических организаций выступали против двух законов — закона о принудительном отчуждении и поправок к закону о референдуме.

По мнению протестующих, эти законы принимаются для того, чтобы дать компании Rio Tinto открыть литиевый рудник в Сербии.