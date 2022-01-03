Стамбул, Турция, , 18:55 — REGNUM Экспорт товаров из Турции в страны Южной Америки вырос на 86,6%, страны Ближнего и Среднего Востока — на 22,6%, Северной Африки — на 44,8%. Об этом 3 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

«Турция в настоящий момент конкурирует с миром, — цитирует Эрдогана Anadolu Ajansı. — Мы находимся в эпицентре глобальной борьбы. Экспортные показатели страны в 11 из последних 12 месяцев стали рекордными».

По его словам, власти Турции пересмотрели цель экспорта-2022 в сторону повышения до $250 млрд.

«Мы (власти Турции) установили цель добиться 5-процентного роста экономики в 2022 году», — отметил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения научных наград Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Академии наук Турции (TÜBA) заявил, что благодаря разработанным правительственным мерам Турция должна попасть в топ-10 экономик мира.