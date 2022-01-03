Нью-Дели, , 18:54 — REGNUM 20 сотрудников полиции Индии пострадали во время разгона акции протеста работников теплоэлектростанции в штате Чхаттисгарх. Об этом 3 января сообщает India Today.

Инцидент произошел на электростанции им. Атала Ваджпаи в городе Мадва (округ Джанджгир-Чампа). Она управляется Государственной энергетической компанией Чхаттисгарха, отмечает ИА Красная Весна.

Беспорядки начались, когда местные власти при помощи полиции попытались разогнать рабочих, ссылаясь на нарушение ковид-ограничений. Для разгона протестующих полиция применила водометы.

Акция протеста продолжалась в течение нескольких дней. Сотрудники ТЭС, работающие по краткосрочному контракту, потребовали от руководства устроить их на постоянной основе.

В итоге протестующим пообещали организовать встречу 4 января, но они не согласились и потребовали провести ее немедленно по видеосвязи, что и произошло. Результатом переговоров рабочие остались недовольны и решили продолжить протесты.