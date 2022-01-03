Пекин, , 18:50 — REGNUM Совместное заявление лидеров пяти обладающих ядерным оружием стран (России, Китая, Франции, США и Великобритании) о предотвращении ядерной войны поможет укрепить взаимное доверие между крупными державами. Об этом 3 января заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав способствует укреплению взаимного доверия и замене конкуренции между крупными державами на координацию и сотрудничество», — цитирует его сайт МИД КНР.

По его словам, совместно заявление также имеет позитивное значение для построения стабильных и гармоничных отношений между крупными державами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны, а также о недопущении войны между обладающими ядерным оружием странами. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

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