Амстердам, , 18:43 — REGNUM Число вспышек африканской чумы свиней среди домашних свиней в Европе в 2021 г. увеличилось по сравнению с 2020 г., вирусное заболевание не удалось остановить. Об этом 3 января передает голландский портал Nieuwe Oogst.

Чума вернулась к домашним свиньям и в Италии. Европейская информационная система по болезням животных сообщила о вспышке болезни 15 декабря 2021 г., пишет ИА Красная Весна.

Увеличение числа случаев вирусного заболевания в 2021 г. в значительной степени связано с Румынией. На 17 декабря 2021 г. в этой стране произошло 1648 вспышек по сравнению с 1053 в 2020 г. и 1724 в 2019 г.

В 2021 г. также были вспышки африканской чумы свиней в Эстонии, Латвии, Болгарии, Сербии, Молдавии, Словакии, на Украине.