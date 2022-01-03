Киев, , 18:37 — REGNUM Прокачиваемое по территории Украины голубое топливо из России в Европу придется воровать украинской стороне, если компания «Нафтогаз» не сможет обеспечить необходимый импорт газа для покрытия дефицита в стране. Об этом заявил бывший глава украинской компании Андрей Коболев в беседе с изданием «Зеркало недели».

НАК «Нафтогаз Украины» Gov.ua

По его мнению, «Нафтогаз Украины» не сможет удовлетворить потребности абонентов, если использование голубого топлива на территории страны окажется схожим с показателями февраля 2020 года. Он отметил, что отбирать российский газ из трубы в этом случае будет украинская компания.

Бывший глава украинской компании считает, что реакцией российской стороны на действия «Нафтогаза» станет «немедленное расторжение действующего контракта» и «остановка транзита по территории Украины».

По его словам, запуск трубопровода «Северный поток — 2» также ускорится при таком развитии событий.