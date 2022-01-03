Ньюкасл, Великобритания, 3 января, 2022, 18:34 — ИА Регнум. 31-летний английский фланговый атакующий защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер в ближайшее время станет игроком «Ньюкасла». Для «сорок» это подписанием станет первым в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

(сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru Киран Джон Триппьер

Ранее сообщалось, что мадридское «Атлетико» не намерено удерживать Кирана Триппьера в команде и готово отпустить футболиста, если поступит достойное предложение.

Киран Триппьер выступает за «Атлетико» с 17 июля 2019 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 22 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника «матрасников», по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.