Вена, , 18:30 — REGNUM В австрийской столице Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом 3 января сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«После короткого новогоднего перерыва восьмой раунд венских переговоров возобновляется сегодня в формате неформальных встреч», — написал Ульянов в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Вене стартовал восьмой раунд переговоров между Исламской Республикой Иран и группой 4+1 (Францией, Великобританией, Россией, Китаем и Германией).

В ходе очередного раунда венских переговоров участники обсудили возможность возвращения Соединённых Штатов к иранской ядерной сделке 2015 года и пути обеспечения полного выполнения соглашения всеми вовлечёнными сторонами.