Стокгольм, 3 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В течение последней недели 2021 года представитель 11 из 21 лена Швеции сообщили редакции газеты Dagens Nyheter о повышенном распространении коронавирусной инфекции и или об увеличении потребности в оказании гражданам медицинской помощи в связи с COVID-19. Об этом издание написало 3 января.

Швеция

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Наиболее ярким примером является ситуация в Вестерботтене, где число случаев заболевания COVID-19 удвоилось между 51 и 52 неделями ушедшего года. Отмечается, что этому поспособствовали рождественские и новогодние праздники, когда шведы вновь нарастили число своих социальных контактов, не в последнюю очередь встречая в повседневной жизни все большее количество незнакомых людей.

«Теперь, когда рождественские и новогодние праздники закончились, многое остается неясным в отношении развития ситуации с коронавирусом. Но уже есть много признаков того, что мы вступаем в 2022 год с растущим уровнем распространением инфекции», — пишут журналисты.