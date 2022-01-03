Санкт-Петербург, 3 января, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В региональном управлении МЧС по Ленинградской области подтвердили гибель обоих водителей транспортных средств, пострадавших в смертельной аварии на Киевском шоссе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Было ДТП. Выезжала 106 пожарная часть, четыре человека, одна единица техники. К сожалению, в результате ДТП погибло двое водителей легковых автомобилей», — сообщили в пресс-службе.

Тяжелая авария произошла в Лужском районе Ленинградской области на участке Киевского шоссе. По данным очевидцев, опасный обгон стал причиной нескольких смертей.

Три человека госпитализированы после этого ДТП, в их числе двое детей. К месту аварии прибыли две кареты скорой помощи. Они осмотрели двух несовершеннолетних. О точном возрасте детей в МЧС неизвестно.

По факту ДТП идёт проверка, после которой может быть возбуждено уголовное дело. Также начата прокурорская проверка.