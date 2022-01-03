История вопроса

Ралли — это комплексные соревнования по автомобильному спорту на точность соблюдения заданного графика движения по определенному дорожному маршруту. Этот вид автогонок отличается тем, что заезды чаще всего прокладываются по автомобильным дорогам общего пользования с прохождением контрольных точек. Пилоты едут на модифицированных серийных или специально построенных автомобилях на перекрытых скоростных участках. А от одного спецучастка до другого раллисты передвигаются, соблюдая все правила дорожного движения и за строго определенный временной норматив. С дореволюционного времени и до последних десятилетий XX века в Российской империи и СССР это понятие предпочитали выражать русским словом «автопробег». Первые соревнования типа современных ралли состоялись в 1894 по маршруту Париж-Руан-Париж.