Эр-Рияд, 3 января, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Российский экипаж Андрея Каргинова («КамАЗ-мастер») одержал победу на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков.

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Так, российский экипаж преодолел специальный участок протяженностью 338 км за 3 часа 52 минуты 7 секунд.

Второе и третье места заняли также российские экипажи Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж российской команды «Камаз-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым стал победителем на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовых автомобилей, который проходит в Саудовской Аравии.

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