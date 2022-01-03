Рига, 3 января, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Примерно 40 000 творческих людей Латвии получают гонорары за свою авторскую деятельность. Они с удовлетворением восприняли решение Службы госдоходов о переносе введения налоговых требований на 2023 год. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Налоги

Отмечается, что таким творческим работникам пока не придется в срочном порядке зарегистрировать хозяйственную деятельность, процедура растянута на весь год. К тому же авторам такой режим позволяет оставаться в творческом поиске и больше внимания уделять своим прямым рабочим обязанностям.

Отсрочка порадовала работодателей, рассказала представительница Латвийской торгово-промышленной палаты Линда Миезите. По крайне мере, многим предприятиям, сотрудничающим с авторами, пока им не нужно думать, зарегистрирован ли автор как лицо, ведущее хозяйственную деятельность:

«И нет механизма принуждения, чтобы он регистрировался. Там очень непонятная ситуация, и люди часто не понимают, как это сделать. Поэтому очень хорошо, что мы можем лучше разобраться, как заключить договоры об авторском вознаграждении и выплачивать его, удерживая налог».

Сообщается, что тем из них, кто уже зарегистрировал хозяйственную деятельность, разрешено платить взносы на пенсионное страхование раз в год, а не ежеквартально.