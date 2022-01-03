Париж, , 18:08 — REGNUM 34-летний фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси может летом 2023 года перейдет в «Интер Майами» Дэвида Бэкхэма, выступающий в МЛС. Об этом 3 января сообщило британское издание The Mirror.

Лионель Месси Андрей Пронин © ИА REGNUM

Также сообщается, что трансфере Месси заинтересованы как сам футболист, так и владелец «Интер Майами» Дэвид Бэкхэм.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в шестнадцати матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых набрал 10 (6+4) очков по системе гол+пас.

Лионель Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года из «Барселоны» на правах свободного агента. Текущее соглашение аргентинца с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.