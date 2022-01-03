Таллин, 3 января, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Отмечаемый в Эстонии День героев Освободительной войны 1918 — 1920 годов неоднозначно воспринимается ее жителями. Так, известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала Stolitsa. ee Александр Чаплыгин описал историю своей семьи на странице в социальной сети Facebook.

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«Для меня эта дата — очень личная. Два моих прадеда и дядя моей мамы воевали в Северо-Западной (Белой) армии (СЗА) и по праву могли бы считаться в Эстонии героями. Но вместо этого этот день стал для моей семьи днем предательства», — написал он.

Чаплыгин сообщил, что его прадед, Сергей Александрович Самсоньевский, герой Великой войны (Первой мировой) и Георгиевский кавалер, лично пришел к руководителю Белой армии, генералу Юденичу в 1918 году и проявил себя как смелый воин. Другой мой предок, Георгий Владимирович Свидзинский был хром и потому служил в СЗА ветеринаром, а дядя моей мамы Павел Александрович Цветков был юнкером.

«Юденич в своей борьбе с большевизмом стал для эстонцев естественным союзником, ведь практически в Эстонии шла гражданская война с большевиками. И хорошо обученные ветераны СЗА внесли решающий вклад в освобождение Эстонии от красного террора. В 1919 году союзники заняли Печорский район и Ивангород, а Юденич продвинулся до Петрограда», — напомнил известные исторические факты событий 1918−1920 годов Чаплыгин.

Взять Питер Юденичу помешали эстонские союзники: за спиной у СЗА эстонцы заключили сепаратный мир с большевиками, которые отдали эстонцам исконно российские территории. Наступление на Петроград было сорвано, и вчерашние союзники потребовали от СЗА разоружиться. Практически эстонцы спасли советскую власть, отметил эстонский публицист.

«Судьба СЗА сложилась трагически. Эстонцы разместили остатки белой армии в коплиских бараках (таллинский район — ИА REGNUM), где начал свирепствовать тиф. Те, кто не погиб при отсnуплении, умерли в подобии того, что позже стали называть концлагерем. Моим предкам повезло: Самсоньевский нашел работу в Таллине, а Свидзинский осел в Печорах, где тоже работал ветеринаром. Цветков был принят в семью», — пишет Чаплыгин.

Он сослался на воспоминания бабушки о событиях 1920 года: «Эстонцы буквально гнали вчерашних союзников в Таллин, где они силой помещались в бараки под вооруженную охрану. Это было одним из условий Тартуского мира (с ленинской Россией — прим. ИА REGNUM)».

«Предательство позволило эстонцам обрести государственность, однако ненадолго. Уже через 20 лет большевики вернули себе Печорский район и Ивангород, присоединив к ним и остальную Эстонию. Тем не менее, достигнутая путем предательства свобода и сегодня отмечается в Эстонии как главный государственный праздник. Для моей семьи — со слезами на глазах», — так завершил свои воспоминания Александр Чаплыгин.