Хартум, 3 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Обстановка в Хартуме после объявления об уходе в отставку премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока спокойная, заявил заведующий консульским отделом посольства России в Хартуме Георгий Амбарцумян.

Nina R Судан

«Обстановка в Хартуме достаточно обычная для нынешних времён. Вчерашние заявления Хамдука об уходе как-то в положительную или отрицательную сторону не повлияли на местное население. Они как устраивали демонстрации примерно раз в неделю, так они их и продолжают», — цитирует его ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Судана Абдалла Хамдок сменил всех лиц, исполняющих обязанности губернаторов провинций, которые были назначены военными властями страны после госпереворота. Накануне, 2 января, Хамдок заявил, что уходит в отставку.