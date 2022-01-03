Таллин, , 17:55 — REGNUM Министерство образования и науки Эстонии подписало договор с Тартуским и Таллинским университетами об увеличении мест для обучения будущих педагогов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Учитель geralt

Госфинансирование в объеме 1,5 млн евро выделяется на создание 141 дополнительного места в ведущих университетах страны. Министр Лийна Керсна признала критической ситуацию в вопросе смены поколений учителей и прихода в школы новых педагогов.

«Каждый четвертый учитель физики и каждый пятый учитель химии, географии, биологии и математики в школах Эстонии старше 60 лет. Кроме того, из-за растущей нехватки учителей в наших школах увеличивается число работающих преподавателей без надлежащей квалификации», — отметила она.

Поэтому, добавила министр, предоставление дополнительных денег университетам - это один из способов решения проблемы обеспечения следующего поколения учителей и вспомогательных специалистов в ближайшем будущем.

По данным системы прогнозирования рабочей силы и квалификации OSKA, в Эстонии ежегодно требуется замена около 380 учителей общеобразовательных школ в связи с возрастом.