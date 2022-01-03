В Югре выявили ещё 132 носителя коронавируса
Ханты-Мансийск,
3 января 2022, 17:51 — REGNUM В Югре 2 января обнаружили 132 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Коронавирус
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Всего в регионе выявили уже 96 289 заразившихся. Выздоровели 89 972 человека.
Скончались от COVID-19 уже 2010 пациентов.
История вопроса
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.