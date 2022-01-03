Ханты-Мансийск, , 17:51 — REGNUM В Югре 2 января обнаружили 132 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе выявили уже 96 289 заразившихся. Выздоровели 89 972 человека.

Скончались от COVID-19 уже 2010 пациентов.