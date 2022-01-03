Москва, 3 января, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, говорит о победе здравого смысла, считает член Совфеда Андрей Климов.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

«Значит ли это Победу Москвы? В данном случае я бы говорил о победе здравого смысла, достигнутой благодаря усилиям В. Путина и его команды. Но это лишь первый конкретный шаг вперёд на пути к надежному глобальному миру и стабильности в сфере международной безопасности», — отметил Климов в телеграм-канале.

Сенатор полагает, что «опубликованное заявление — главный новогодний подарок Москвы всему человечеству».

"Одновременно это и важный сигнал того, кто действительно выступает за мир во всем мире. А ещё это хороший урок нынешним властям Украины, Польши, странам Прибалтики и прочим желающим решать свои политические делишки за счёт России. Да и другим постоянным членам СБ ООН. Я бы ещё посоветовал внимательно изучить опубликованный текст брюссельским международным бюрократам, вообразившим себя Бог знает кем в минувшее десятилетие», — указал парламентарий.

По его убеждению, российское мирное наступление должно лишь нарастать, иначе оно не сможет стать необратимым.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в совместном заявлении лидеров стран «ядерной пятерки», которое опубликовано на сайте Кремля, отражена позиция России, КНР, Великобритании, США и Франции. Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН ранее предложил президент РФ Владимир Путин.

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