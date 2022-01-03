Барселона, Испания, 3 января, 2022, 17:46 — ИА Регнум. 3 января испанское издание AS сообщило, что переход 29-летнего таранного форварда сборной Испании Альваро Мораты из туринского «Ювентуса» в каталонскую «Барселону» согласован на 95%.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

«Барселона» заплатит «Атлетико» 40 миллионов евро за трансфер футболиста. Вторую часть сезона 2021/22 Мората проведет в «Барселоне» на правах аренды.

Главный тренер «сине-гранатовых» Хави надеется, что Альваро Мората будет готов сыграть за «Барселону» к матчу Суперкубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится 13 января и пройдет в Джидде (Саудовская Аравия).

В текущем сезоне Альваро Мората принял участие в 23-х матчах за туринский «Ювентус», в которых стал автором семи забитых мячей.