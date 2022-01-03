Таллин, 3 января, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Находящиеся в Эстонии военнослужащие британской армии вынуждены проявлять показное усердие — соответствующие приказы отдаются им накануне визитов высокопоставленных командиров. Об этом со ссылкой на британское издание Mirror сообщил эстонский портал sputnik-meedia.ee.

Royal Navy Британские военные

Так, 20 декабря в ходе визита на военную базу НАТО в Тапа (северная Эстония) руководителя Генштаба ВС Великобритании адмирала Тони Радакин офицеры выгнали своих подчиненных в ангар с бронетехникой, где те имитировали перед адмиралом и делегацией бурную активность.

«Эта чушь происходит каждый раз, когда старший офицер посещает базу. Солдаты выполняют бессмысленные задания», — сообщило британское издание.

Судя по отзывам высокого гостя, адмирал Радакин остался более чем доволен увиденным. Присутствие британских солдат в Эстонии демонстрирует непоколебимую приверженность Великобритании европейской безопасности, сообщил он в социальной сети Twitter.