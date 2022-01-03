Минск, 3 января, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Более 40 граждан России пострадали в результате столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии. Об этом 3 января сообщается в заявлении белорусского минздрава в Telegram.

Pravovoyicentr.ru ДТП

«31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса».

Как передавало ИА REGNUM, 3 января в Белоруссии произошло ДТП с участием легкового автомобиля и экскурсионного автобуса.

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