Женева, Швейцария, , 17:27 — REGNUM Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс станет следующим генсеком ОПЕК с августа 2022 года. Такое решение приняли 3 января министры стран ОПЕК на специальной видеоконференции. Об этом сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

ОПЕК Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все, назначили аль-Гайса (новым генсеком ОПЕК)», — сказал собеседник агентства.

Аль-Гайс, который возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год, сменит на этом посту нигерийца Мухаммеда Баркиндо, полномочия которого истекают в июле 2022 года.

Напомним, генсек ОПЕК избирается сроком на три года.