Нью-Дели, , 17:24 — REGNUM Сын главы МВД Индии Ашиш Мишра назван главным обвиняемым по делу об убийстве протестующих фермеров осенью 2021 г., передает 3 января India Today.

Об этом говорится в обвинительном заключении полиции штата Уттар-Прадеш. Объем документа — 5 тыс. страниц, передает ИА Красная Весна.

3 октября в округе Лакхимпур-Кхери автомобиль, в котором предположительно находился Ашиш Мишра, протаранил группу протестующих, в результате погибли 4 человека. Сам Ашиш настаивает на том, что его не было на месте трагедии.

9 октября Ашиш Мишра был арестован. Полиция считает, что имел место заговор с целью убийства протестующих.