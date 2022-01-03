Дортмунд, Германия, , 17:23 — REGNUM 21-летний таранный форвард «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не покинет дортмундский клуб в январское трансферное окно. Об этом сообщил итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Ранее агент норвежского футболиста Мино Райола заявлял, что его клиент покинет «шмелей» следующим летом, чтобы продолжить карьеру в более сильном клубе. На Холанда претендуют «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд забил девятнадцать мячей и отдал четыре результативные передачи в шестнадцати мачтах за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах.

Холанд перешел в «Боруссию» 1 января 2020 года из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург». «Шмели» заплатили за норвежского вундеркинда 20 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 150 миллионов евро. Соглашение Эрлинга Холанда с «Боруссией» рассчитано до 30 июня 2022 года.