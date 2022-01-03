Москва, , 17:19 — REGNUM Заявление лидеров пяти ядерных держав о необходимости предотвращения ядерной войны было создано по инициативе российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова МИД России

«Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел.

По ее словам, обнародование заявления предполагалось осуществить к началу десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, но была отложена из-за эпидобстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны, а также о недопущении войны между обладающими ядерным оружием странами. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

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